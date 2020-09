Pas de razzia sur Ageas (débriefing actions belges)

Sofina et Aperam sont les uniques valeurs du Bel 20 a avoir perdu des plumes ce lundi. Ageas, cible d'une OPA, n'a pas fait grand bruit.

Si argenx (+4,15%) et UCB (+3,24%) se sont disputés la position de tête de l'indice de référence, les regards des investisseurs étaient plutôt tournés vers Ageas . L'assureur a rejeté une tentative d'OPA menée par BE Group. Une approche qui pourrait en appeler d'autres, à en croire certains suiveurs de l'action. En début de séance, le titre a grimpé jusqu’à 3% avant d’effacer une large partie de ses gains pour terminer sur une hausse de 0,67%.