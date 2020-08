Pas de taxes pour la scission des actions Tesla et Apple

Les particuliers actionnaires d'Apple et Tesla ne devront pas vendre leurs actions pour éviter le précompte mobilier au moment de la scission des titres.

Conséquences "injustes"

Ces fractionnements rendent les actions plus accessibles aux petits investisseurs . Mais, à l'image des scissions d'actions, réductions de capital et autres "corporate actions", ils ont parfois des conséquences injustes pour les investisseurs particuliers, estime Denis-Emmanuel Philippe, avocat fiscaliste chez Bloom.

Vu le manque fréquent d’informations, certaines banques et maisons de bourse retiennent le précompte mobilier à la source. Ce fut le cas en 2014 lors du fractionnement des actions Google. À l’époque, cette opération s’accompagnait d’un "Class C Dividend" pour les actions A et B.