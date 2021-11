Pascal Vanhalst veut retirer Resilux de la bourse

L'entrepreneur flamand Pascal Vanhalst souhaite retirer Resilux de la bourse, en accord avec la famille fondatrice De Cuyper qui vendra sa participation et réinvestira plus tard une partie des recettes. La cotation de l'action est suspendue.

L'industriel flamand Pascal Vanhalst lance, via son holding Quva, une offre sur Resilux RES0,00% au prix de 235 euros par action, valorisant le fabricant de bouteilles en PET à 471 millions d'euros. Un accord a déjà été conclu avec la famille fondatrice De Cuyper, qui vendra sa participation de 57% et réinvestira plus tard une partie dans la société d'investissement.