Pause à la Bourse de New York après les records

Côté valeurs, le géant des jeux vidéos Electronic Arts (EA) est monté de 2,56% après avoir annoncé le rachat de l'éditeur et développeur de jeux pour smartphones et tablettes Glu Mobile pour 2,1 milliards de dollars. Dans le même secteur, Take-Two Interactive, qui édite entre autres les jeux "NBA 2K" et "Grand Theft Auto", a chuté de 6,11% après avoir fait part de résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais de prévisions décevantes pour le trimestre en cours. McDonald a, lui, gagné 2,08%.