Perte record et changement de nom chez Total

Ce mardi, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Total a chiffré ses ambitions dans l'énergie verte. Depuis le 1ᵉʳ janvier, plus de 2 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour tendre vers la neutralité carbone. Total dit en outre qu'il devra financer 5 milliards de dollars d'investissement dans le renouvelable cette année et 60 milliards de dollars sur dix ans pour atteindre ses objectifs. L'entreprise vise une capacité brute de production d'énergie renouvelable de près de 100 gigawatts (GW) en 2030, contre 7 GW fin 2020.

Actuellement, un peu plus de la moitié des revenus de Total proviennent des combustibles fossiles. Le groupe veut réduire cette proportion à environ un tiers d'ici 2030. Dans le même temps, Total souhaite faire grimper ses capacités de production d'énergie verte à 35 GW dès 2025. Le but est ensuite de grignoter 10 GW par an jusqu'en 2030, condition sine qua non pour intégrer le top 5 mondial de l'énergie propre.