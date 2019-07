Pessimisme pour les résultats (débriefing actions belges)

Les valeurs bancaires ont pesé sur le Bel 20 , ce mercredi. L'indice belge a perdu 1,67% en clôture, affecté par le recul de 3,72% de Proximus après ses résultats et par les baisses de 2,77% de KBC et de 2,51% d' ING .

Les deux institutions financières pourraient souffrir de la persistance de taux d'intérêt très bas , si la Banque centrale européenne (BCE) confirme les attentes d'une politique monétaire encore plus souple en zone euro. Ce mercredi, l'inflation allemande, inférieure aux attentes, a renforcé la perspective d'une intervention de la BCE en ce sens. Les résultats trimestriels d'autres institutions financières, qui laissent entrevoir un effet de la compression des taux d'intérêt sur les marges, ont également incité des investisseurs à se défaire des actions bancaires , dont KBC et ING.

Aperam et Umicore ont également payé le prix du retour d'inquiétudes pour le commerce international. Un regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine a pesé sur les valeurs les plus sensibles à la conjoncture économique mondiale.