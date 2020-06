Pétrolières et bancaires plébiscitées (débriefing actions européennes)

La remontée des prix du brut a souri aux groupes pétroliers et l'espoir d'un rebond économique a permis aux banques de continuer leur remontée. Feu vert à la reprise d'UBI par Intesa Sanpaolo.

Parmi les variations sectorielles du jour, les hausses des valeurs bancaires et pétrolières ont retenu l'attention. Côté banques, les italiennes UBI et Intesa Sanpaolo ont grimpé de 1,51% et 1,73% respectivement. La Banque centrale européenne a donné son feu vert à l'offre d'acquisition lancée par Intesa sur UBI. Selon les analystes d'Equita, même si cet accord était prévisible, c'est une information "très positive" pour Intesa parce que cela permet de lever un élément d'incertitude dans ce dossier.