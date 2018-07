Peugeot fait la course en tête dans son secteur en Europe

Belle prouesse pour un groupe qui revient de loin. Il y a à peine 4 ans, il était donné moribond, juste avant que la France sous l’ère de François Hollande et la Chine ne lui portent secours et le tirent du trou financier. Ces deux pays sont entrés dans son capital à hauteur de 12,2% chacun.

Depuis, sous la houlette de Carlos Tavares, ex-n°2 de Renault, PSA Peugeot Citroën s’est attelé à renforcer sa santé financière. Il a acquis des mains de l’Américain General Motors l’Allemand Opel qui vient tout juste de renouer avec les bénéfices après 18 années de pertes. Qui plus est, s’étonnent les analystes d’Evercore, "le constructeur s’offre le luxe de produire une marge opérationnelle courante de 8,5% , plus en ligne avec les premiums allemands" .

Une valeur "euro"

Tarifs douaniers US

Autre avantage non négligeable par les temps qui courent, Peugeot et Renault sont absents du marché américain . Ce n’est pas le cas des constructeurs allemands qui, même s’ils produisent de plus en plus sur le continent américain , exportent une part encore importante de leur production vers les Etats-Unis.

La menace d’une hausse sensible des tarifs douaniers américains pèse sur ces exportations, et donc sur les bénéfices futurs. Et par un effet de ricochet sur les cours de leurs actions à la Bourse de Francfort. "Personne ne sait quel sera l’impact de la guerre commerciale et des différentes difficultés auxquelles nous aurons à faire face au second semestre", déclarait Patrick Koller, le patron de l’équipementier automobile français Faurecia, lors de la publication vendredi dernier des – bons – résultats engrangés par le groupe au premier semestre.