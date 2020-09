Peugeot rugit de nouveau (débriefing actions européennes)

Après un début de séance nerveux, les indices européens ont navigué dans le rouge en attendant d'en savoir plus sur la BCE et de choisir clairement une direction. La Banque centrale européenne, qui a acté, comme attendu, un statu quo sur ses taux, s'est montrée moins pessimiste sur la récession en 2020. Elle a aussi promis qu'elle resterait pleinement disponible si la situation se dégrade davantage.

Ces commentaires ont donné du tonus aux places européennes, mais l'effet de la BCE fut bref. La tendance s'est une nouvelle fois retournée. Le CAC 40 a ainsi terminé la séance sur un repli de 0,38%, le Dax a reculé de 0,21% et le FTSE londonien de 0,16%.

PSA (Peugeot-Citroën) a trusté la première place du CAC 40 avec une action en hausse de 3,13% à 15,96 euros, profitant des commentaires positifs du patron de Fiat-Chrysler sur le bon déroulement du projet de fusion entre les deux constructeurs auto. Le titre grimpe même de plus de 10% depuis le début du mois. Cette performance a poussé les analystes de Bank of America à remettre PSA dans leur panier avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 23 euros.