Pfizer et BioNTech chutent après l'annonce de Moderna

Les titres Pfizer et BioNTech ont chuté après l'annonce des essais prometteurs du vaccin de Moderna. Le groupe pharmaceutique américain a lâché 4% et le laboratoire allemand plus de 14% alors que Moderna s'est affiché en forte hausse sur les marchés américains.

Mais les valeurs les plus matraquées durant la période de confinement ont plus profité de l'annonce du vaccin prometteur de Moderna. Les investisseurs se sont replongés dans des secteurs comme les bateaux de croisière, les compagnies aériennes et les casinos après que les données de Moderna ont suscité l’optimisme selon lequel davantage d’options de vaccins peuvent aider à rouvrir rapidement l’économie mondiale. La deuxième annonce positive sur les vaccins, après celle de Pfizer et BioNTech la semaine précédente, a porté des actions qui ont été parmi les moins performantes du marché. Le trio de grandes valeurs de croisière avait perdu entre 47% et 69% de leur valeur cette année avant la session de lundi. "L'horizon économique à moyen terme paraît se dégager et pourrait amener des révisions positives" a estimé Stephen Innes, responsable de la stratégie chez AxiCorp.