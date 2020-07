Pfizer profite de résultats supérieurs aux attentes

L' accès limité aux médecins combiné aux mesures de restrictions ayant freiné les déplacements des patients au plus fort de la pandémie ont conduit à "un ralentissement des nouvelles prescriptions pour certains produits et des taux de vaccinations sur certains marchés", remarque Pfizer.

Prévisions relevées

Pfizer espère que les visites des patients chez les médecins, le taux de vaccination et les opérations chirurgicales non-urgentes vont "progressivement augmenter" au troisième trimestre et que ses commerciaux vont pouvoir de nouveau avoir accès aux soignants. Le groupe a d’ailleurs relevé ses prévisions de ventes pour 2020 de 100 millions de dollars à une fourchette comprise entre 48,6 et 50,6 milliards de dollars et son bénéfice ajusté par action de 3 cents à une fourchette comprise entre 2,85 et 2,95 dollars.