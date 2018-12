Pilule amère pour Mithra, Argenx aidée par des brokers (+Briefing)

Les marchés actions en Europe ont ouvert en repli ce matin. La prudence reste de mise avant de multiples rendez-vous de politique économique et monétaire.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en repli ce lundi matin, après avoir déjà souffert en fin de semaine des inquiétudes croissantes sur un ralentissement de l'économie mondiale. La prudence demeure avant de multiples rendez-vous de politique économique et monétaire, en Chine et aux Etats-Unis notamment.

Hors Bel 20, Smartphoto et Asit grimpent d’un peu plus de 7%. La biotech a annoncé la finalisation de l’industrialisation du procédé de fabrication de lots cliniques de son produit candidat hdm-ASIT+. Sioen s’adjuge 3,2% et EVS 1,6%.