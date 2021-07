Pire séance de l'année pour les actions européennes

La peur du variant Delta a enfoncé les marchés dans le rouge alors que le nombre de contaminations repart à la hausse et que de nouvelles restrictions sont imposées.

Encore une journée difficile sur les marchés. Les investisseurs, inquiets de la résurgence de la pandémie et de ses conséquences économiques, ont tourné le dos à la prise de risque, se délestant des titres les plus sensibles à l'évolution de la situation sanitaire.

"La reprise estivale a suscité beaucoup d'optimisme (...), cet optimisme se dissipe en partie, ce qui amène à s'interroger sur les perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre." Michael Hewson Analyste

En première ligne, on retrouvait les valeurs liées au tourisme et aux loisirs. Leur compartiment dans le Stoxx 600 a glissé à son niveau de février. Les compagnies aériennes ont ainsi piqué du nez à l'image d'IAG (-4,8%), le propriétaire de British Airways et d'Iberia. EasyJet a chuté de son côté de 6,89%. Le croisiériste Carnival (-8,87%) était également en détresse sur le marché londonien.

À Paris, Air France(-2,89%) et Airbus (-6,38%) ont aussi lâché du lest alors que le spécialiste de l'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield (-7,28%) a vu ses actionnaires quitter le navire en nombre. "La reprise estivale a suscité beaucoup d'optimisme, mais si l'on regarde le reste de l'année et l'augmentation des contaminations liées au variant Delta, cet optimisme se dissipe en partie, ce qui amène à s'interroger sur les perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre", explique l'analyste Michael Hewson à l'agence AFP.

Le pétrole sous pression

L'autre grand perdant du jour, c'est le secteur de l'énergie et en particulier les valeurs pétrolières. Les membres l'Opep et leurs dix alliés ont mis de l'eau dans leur vin et se sont entendus pour continuer à augmenter modestement leur production à partir d'août. L'accord suscite des inquiétudes dans les salles de marché quant à un excédent de l'offre alors que la pandémie repart dans de nombreux pays. Les prix du brent européen et du WTI américain ont fondu de plus de 6% en séance.

À la cloche, les grands indices européens affichaient des pertes dépassant les 2% et le Stoxx 600 affichait son plus fort repli depuis le début de l'année. Le Bel 20 a reculé de 1,68% avec pratiquement tous ses éléments dans le rouge. L'indice vedette de place bruxelloise reste toutefois sur un gain d'environ 11% depuis le début de l'année.

Tendance identique à Wall Street où les trois principaux indices abandonnaient entre 1% et 2% à mi-séance.

400.000 barils par jour L'accord conclu dimanche prévoit que les 23 membres du groupe Opep+ augmentent leur production de 400.000 barils par jour (bpj) chaque mois à partir d'août. Les quotas des Émirats arabes unis, mais également de plusieurs autres pays (Irak, Koweït, Arabie saoudite et Russie) ont aussi été ajustés à la hausse.

Premier succès pour le cœur artificiel de Carmat

Vivendi (-1,54%) a fait les frais du changement de stratégie du milliardaire américain Bill Ackman. Ce dernier va se substituer en personne à son véhicule d'investissement Pershing Square Tontine pour racheter jusqu'à 10% du capital d'Universal Music Group, le fleuron du groupe de médias. Il est ainsi revenu sur l'accord signé le mois dernier pour l'acquisition d'une part de 10% d'Universal pour un montant proche de 3,5 milliards d'euros.

Contre la tendance, Carmat a gonflé de 12,31%. Le groupe biomédical a réussi à vendre un exemplaire de son cœur artificiel "Aeson". Une première pour l'entreprise française depuis sa création en 2008 qui est parvenue à implanter son cœur artificiel total sur un patient à Naples afin de servir de relais dans l'attente d'une greffe.

Barco boit la tasse

Colruyt et Argenx étaient les seuls sociétaires du Bel 20 à avoir gagné du terrain.

Sur le Bel 20, Melexis (-3,80%), AB InBev (-3,98%) et Ageas (-4,51%) ont squatté le fond du classement tout au long de la séance. Le repli de l’assureur s’explique sans doute par la lourde note à venir pour indemniser les victimes des inondations.

Colruyt et son profil défensif sont parvenus à grappiller 0,11%. Le distributeur de Halle était le seul sociétaire du Bel 20 à avoir gagné du terrain avec Argenx (+2,05% à 264,30 euros). La biotech a profité d'une note élogieuse de KBC qui passe à l'achat sur le titre de la biotech. L’objectif de cours passe de 240 euros à 300 euros.

Hors Bel 20, le spécialiste des écrans Barco a dégringolé de 12% en séance dans la foulée de ses chiffres semestriels et de l’annonce d’un changement de CEO. Il a réduit ses pertes en fin de journée à 6,39%.