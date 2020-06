Pire séance depuis le krach (débriefing actions belges)

Dans le contexte de forte aversion au risque qui a dominé les marchés européens, le Bel 20 a souffert de la nette baisse des valeurs sensibles à la conjoncture, dont ses poids lourds AB InBev, ING et KBC.

Pas de miracle pour la Bourse de Bruxelles: le fort courant vendeur qui a submergé l'Europe boursière a aussi emporté la plupart des actions du marché belge. En clôture, le Bel 20 s'est contracté de 4,97%. C'est la plus forte baisse de l'indice belge depuis le 16 mars, lors du krach boursier dû à la pandémie.

Les investisseurs sont la proie d'une forte aversion au risque à cause d'inquiétudes pour la croissance après les prévisions économiques préoccupantes annoncées par la Réserve fédérale américaine mercredi soir. De plus, la remontée de certains chiffres de contaminations dans les bulletins épidémiologiques aux Etats-Unis et en Amérique latine fait redouter une deuxième vague du coronavirus.