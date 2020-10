Pire séance depuis septembre pour le Dow

Les marchés américains ont plongé dans le rouge ce lundi, inquiets de la situation sanitaire, de l'absence d'accord sur le plan de relance et à l'approche de l'élection présidentielle.

La Bourse US a nettement décroché lundi dans un marché s'inquiétant de la situation sanitaire mondiale, perdant espoir sur le plan de relance américain et redoutant l'issue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis. Le Dow a chuté de 2,29% à 27.685,38 points, enregistrant sa pire baisse depuis début septembre. Le Nasdaq a perdu 1,64% à 11.358,94 points. Le S&P 500 a cédé 1,86% à 3.400,97 points.

Après Microsoft (-2,84%) mardi, Apple (+0,01%), Google (-3,08%), Amazon (+0,08%) et Facebook (-2,70%) dévoileront simultanément jeudi, après la clôture de la place new-yorkaise, leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices de juillet à septembre. Le plongeon du fabricant de progiciels SAP à la Bourse de Francfort lundi, après la révision à la baisse de ses prévisions pour 2020, pourrait être un signe de mauvais augure. De son côté, le laboratoire britannique AstraZeneca (+2,06%) est monté après avoir annoncé que son vaccin en cours de mise au point contre le Covid-19 entraînait une réponse immunitaire encourageante de la part des jeunes adultes et des personnes âgées.