Pire séance en deux ans pour le Dow Jones

Directement concernées par les conséquences de l'épidémie, qui menace les vols internationaux, les grandes compagnies aériennes ont été à la peine: Delta s'est enfoncée de 6,29%, American Airlines de 8,52% et United de 3,26%. Apple, qui fabrique une grande partie de ses iPhones en Chine, a vu son titre perdre 4,75%. Le secteur des semi-conducteurs a été en recul, Nvidia cédant 7,07%, Micron perdant 3,47% et Texas Instruments lâchant 5,51%. Plusieurs entreprises du secteur de l'énergie, comme Chevron (- 3,94%) et ExxonMobil (- 4,67%), ont aussi souffert, tout comme les technos Facebook (-4,50%) et Microsoft (-4,31%).