Pire séance pour le Bel 20 depuis un mois

Le Bel 20 a lâché 2,12% et a connu sa pire journée de négociation depuis le mois de décembre. Les craintes autour du Covid-19 ont dominé l'esprit des investisseurs alors que les retards de vaccination en Europe se poursuivent. "Il y a eu un léger changement de ton sur les marchés ces derniers jours", a remarqué Catherine Doyle, spécialiste en investissement chez Newton Investment Management. " Les marchés recommencent à s'inquiéter du Covid-19 ", a-t-elle ajouté, mettant notamment en évidence les variantes brésilienne et sud-africaine du virus.

Au sein de l'indice, les valeurs bancaires ont été particulièrement touchées par les craintes sur l'impact économique de la pandémie. KBC a reculé de 2,89% et ING de 3,43%. Les titres sensibles au cycle économique ont également bu la tasse. Solvay a perdu 3,19%, Aperam 3,45% et Umicore 2,33%.

Des mauvaises nouvelles d'Allemagne

Le FMI tire la sonnette d'alarme

"Avec des investisseurs qui misent sur le soutien durable des pouvoirs publics et des marchés qui semblent de plus en plus complaisants devant la hausse continue des valorisations des actifs, les dirigeants doivent être préparés aux risques d'une correction des marchés", soulignent les auteurs du rapport. Ils ont aussi noté "le "décalage persistant entre les marchés financiers et l'économie" réelle.