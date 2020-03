Pire semaine depuis 2008 à Wall Street

Wall Street est repartie dans sa spirale baissière ce vendredi, à la fin de sa pire semaine depuis la crise financière de 2008, les milliards mis sur la table par les autorités ne parvenant pas à effacer la crainte d'une récession. Le Dow Jones a perdu 4,55% ce vendredi et 17,3% sur la semaine pour terminer à 19.173,98 points. Il avait encaissé lundi sa pire séance depuis octobre 1987 et termine ce vendredi sous le niveau auquel il évoluait le jour de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le 20 janvier 2017. Une mauvaise nouvelle pour le locataire de la Maison Blanche, qui faisait jusqu'à récemment de la bonne santé de l'économie américaine et des marchés financiers un de ses principaux arguments de campagne.