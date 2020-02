Pire semaine depuis la crise de 2008 à Wall Street

La Bourse de New York a dégringolé toute la semaine, le Dow Jones perdant encore plus d'1% ce vendredi. C'est la pire semaine depuis la crise financière de 2008 pour les marchés américains.

Les marchés américains ont continué à plonger dans le rouge ce vendredi, clôturant ainsi leur pire semaine depuis la crise financière mondiale de 2008 sur fond de craintes renforcées autour du coronavirus. Le Dow Jones a perdu 1,39% à 25.409,36 points, après avoir lâché plus de 4% plus tôt dans la séance. Le Nasdaq est resté stable, prenant seulement 0,1% à 8.567,37 points. Le S&P 500 a, lui, cédé 0,82% à 2.954,22 points. La place new-yorkaise, en perdant plus de 10% depuis le début de la semaine, est officiellement entrée en période de correction.

Côté valeurs, Apple (-0,06%), Chevron (-0,85%) et Disney (-0,30%) ont terminé en repli. La start-up vegan Beyond Meat s'est effondrée de 15,54% après avoir annoncé avoir de nouveau perdu de l'argent au quatrième trimestre, et ce en dépit d'un triplement de ses ventes. United Airlines a perdu 5,16%. La compagnie aérienne a annoncé réduire son nombre de vols vers le Japon, Singapour et la Corée du Sud et maintenir la suspension de ses trajets entre les Etats-Unis et plusieurs villes chinoises jusque fin avril. Delta a, elle, reculé de 4,27%.