Pire trimestre depuis 1987 pour le Dow

Le pessimisme a dominé à Wall Street ce mardi, le Dow chutant de plus de 23% sur le trimestre.

La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, la pandémie de coronavirus continuant à générer de profondes incertitudes sur les marchés. Le Dow Jones a perdu 1,84% à 21.917,16 points, chutant ainsi de 23,2 % au cours des trois premiers mois de l'année. Il s’agit de la pire performance jamais enregistrée au premier trimestre et de la plus forte baisse trimestrielle globale depuis le quatrième trimestre de 1987. De son côté, le Nasdaq a reculé de 0,95% à 7.700,10 points, tandis que le S&P 500 a cédé 1,60% à 2.584,59 points.