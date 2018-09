Plus de 50% des ventes de Vranken-Pommery réalisées à l'étranger

Vranken-Pommery Monopole , deuxième acteur champenois, vu ses ventes à l'étranger dépasser au premier semestre celles réalisées en France. Le groupe, dont le chiffre d'affaires a baissé de 6,5% à 94,8 millions d'euros à cause de l'arrêt de la commercialisation du Listel et du report de ventes - le chiffre d'affaires ressort en hausse de 6,3% hors ces impacts - voit ses filiales étrangères et son commerce expor t progresser de manière significative depuis plusieurs exercices.

Au premier semestre, ces filiales et l'export ont représenté 51,2% des ventes du groupe. Vranken-Pommery a également fait état d'un résultat opérationnel courant de 5,9 millions d'euros (+82,7%) sur six mois et d'une perte nette, part du groupe, réduite à 3,9 millions d'euros. Ce résultat négatif reflète la saisonnalité des ventes de champagne, réalisées pour les deux tiers au second semestre en raison des fêtes de fin d'année.