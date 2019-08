Plus forte baisse de l'année (débriefing actions européennes)

Les craintes liées au regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine ont affecté les secteurs sensibles à la conjoncture, ce qui a provoqué le plus fort recul des indices depuis le début décembre 2018.

Le retour fracassant de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine dans l’actualité a bousculé les indices boursiers européens ce vendredi. La crainte d’un nouveau ralentissement de la croissance économique mondiale à cause de l’augmentation des tarifs douaniers entre les deux pays a fait chuter les valeurs sensibles à la conjoncture, ce qui a plombé l’ensemble des indices boursiers, qui ont subi leur plus net revers depuis le 6 décembre. En clôture, le Cac 40 a fléchi de 3,57%, le Dax s’est contracté de 3,11% et le FTSE 100 s’est amenuisé de 2,34%.