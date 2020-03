Plus forte hausse hebdomadaire pour le Dow depuis 90 ans

La Bourse de New-York a fini en net recul ce vendredi, mais a vivement rebondi sur l'ensemble de la semaine, dans un marché toujours fragilisé par la crise du coronavirus. Le Dow Jones a chuté de 4,06% à 21.636,78 points, mais a grimpé de 17,6% sur la semaine. Il s'agit de la plus forte hausse hebdomadaire pour l'indice depuis juin 1931. Le Nasdaq a lui perdu 3,79% à 7.502,38 points, mais a enregistré une hausse hebdomadaire de 9,1%. Le S&P 500 a perdu 3,37% à 2.541,47 points tout en montant de 10,3% sur la semaine.

Ce qui a stabilisé les marchés cette semaine, ça a été l'intervention des banques centrales. La Fed a ainsi annoncé injecter des milliers de milliards de dollars pour aider la première puissance mondiale à faire face à l'impact économique de la pandémie de coronavirus. La Banque centrale US a notamment décidé lundi de ne plus fixer de limites à ses achats de bons du Trésor et de titres hypothécaires. Jeudi, son patron Jerome Powell a assuré que l'institution allait continuer à prêter de l'argent "agressivement."