Plus nette hausse en Chine en près de 3 ans

Les marchés chinois n’ont pas attendu la fin de l’année pour faire la fête. Lundi, l’indice CSI 300 des plus grandes capitalisations des Bourses de Shanghai et Shenzhen a bondi de 4,32%, ce qui représente sa plus forte progression quotidienne en près de trois ans. Les investisseurs ont salué l’annonce de mesures fiscales qui devraient soutenir la croissance économique de la Chine.