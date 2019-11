Plusieurs biotechs sous pression (débriefing actions belges)

A l'opposé, des titres plus défensifs ont tiré leur épingle du jeu. Les actions des sociétés immobilières réglementées (SIR) Cofinimmo (+1,52%) et WDP (+0,87%) ont attiré les acheteurs.

Argenx a grimpé de 1,75%. La biotech participera à plusieurs conférences scientifiques le mois prochain aux Etats-Unis, à Boston et New York. En particulier, elle dévoilera des données et donnera plus de détails sur son traitement vedette efgartigimod lors d'une conférence à New York le 5 décembre.