Positions de "shorteurs" sur Mithra, Colruyt, Umicore et Montea (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert dans le rouge ce jeudi matin dans la foulée de Wall Street et dans l’attente de la réunion de la BCE. L’institution doit communiquer une mise à jour de ses prévisions économiques.

Les reculs les plus sensibles sont le fait de bpost (-1,5%), Aperam (-1,3%) et Galapagos (-1,3%). ING (-0,9%) souffre encore des informations de presse concernant une nouvelle affaire de blanchiment. Une poignée de valeurs s’inscrivent en hausse. Il s’agit notamment de Proximus (+0,4%) et de Cofinimmo (+0,4%).