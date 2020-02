Potentiel épuisé sur l'indice Bel 20

L’indice BEL 20 a enregistré un excellent mois. En moyenne, les composants de l’indice se sont appréciés de 6,6% depuis la mi-janvier, avec notamment six actions qui ont grimpé de plus de 10% (Aperam, Barco, Galapagos, Sofina, UCB et WDP) tandis que seul AB Inbev a enregistré une baisse significative de 6%.