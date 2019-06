Pourquoi Colruyt chute autant?

Colruyt a lourdement chuté suite à la publication de ses résultats annuels. Ses bénéfices sont en ligne avec les attentes du marché, mais les investisseurs n'ont pas apprécié les prévisions du groupe, qui a indiqué s'attendre à une pression plus forte sur les prix lors de l’exercice en cours. Le titre a connu sa plus forte baisse depuis décembre 2016.

Les analystes craignaient une chute du cours de l'action. "Pour une action qui est pricée à la perfection et une prime de 38% par rapport à ses concurrents , la moindre déception sur les ventes et son activité peut déclencher des prises de bénéfices", indique Hans D'Haese, analyste chez ING. Il rappelle que l'action a progressé de 38% sur les douze derniers mois. "En annonçant une intensification de la pression sur les prix et les promotions dans un marché belge fort concurrentiel et en déclarant qu'il n'anticipe pas un tournant significatif du climat économique pour le consommateur en Belgique et en France sur le court terme, il fallait s'attendre à une réaction négative du titre sur le marché", relève l'analyste.