Le titre Tesla doit satisfaire au critère de rentabilité exigé par S&P pour pouvoir intégrer son indice. Il pourrait y arriver au second semestre si Tesla dégage un bénéfice.

Tesla a déclaré un bénéfice net au cours des trois derniers trimestres : 143 millions de dollars au troisième trimestre de 2019, 105 millions de dollars au quatrième trimestre et 16 millions de dollars au premier trimestre de 2020.

Pessimisme de certains analystes

Des livraisons de véhicules plus élevées que prévu devraient augmenter le bénéfice de Telsa

Toutefois, chez Credit Suisse, l'analyste Dan Levy estime que les prévisions du marché sont trop pessimistes. "Des livraisons de véhicules plus élevées que prévu devraient augmenter le bénéfice de Tesla" prévoit-il. Car au premier trimestre, la société a créé la surprise avec des livraisons d'automobiles plus élevées qu'attendu. "Tesla pourrait être en mesure de dépasser les attentes en réduisant les dépenses, en stimulant les ventes de crédits réglementaires et en reconnaissant davantage de revenus liés à son système de conduite automatisée", ajoute l'analyste.