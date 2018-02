Pourquoi la Bourse reste indifférente aux superbes résultats d'Ageas?

Ageas a réalisé en 2017 le meilleur résultat de son histoire. Et augmente de 24% le montant de son dividende. Le marché reste malgré tout indifférent. Pourquoi donc?

Beaucoup de patrons du Bel 20 seraient heureux d’afficher de tels résultats. Et Bart De Smet, le CEO d’Ageas, ne s’en cache pas. " C’est avec une grande fierté que nous présentons nos résultats de 2017, les meilleurs de l’histoire d’Ageas ", écrit-il dans le communiqué publié avant l’ouverture de la Bourse et détaillant les performances de son activité d’assurance. Le groupe a enregistré un bénéfice net de 623 millions d’euros au cours de son exercice fiscal de 2017 (soit 3,09 euros par action), contre 27 millions d’euros un an auparavant.