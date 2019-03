Pourquoi la livre turque est sous pression

Malgré une accalmie en début d'année, la devise est de nouveau sous le feux des projecteurs. La situation économique et politique interpelle. Et certains investisseurs craignent un effet de contagion à d'autres monnaies émergentes.

Sale temps pour la livre turque . Après avoir perdu plus de 30% face au dollar l'an dernier, la devise souffre une nouvelle fois d'un accès de méfiance des investisseurs internationaux. La faute à un environnement économique difficile. La Turquie est confrontée à une récession pour la première fois en dix ans et ne semble pas pouvoir en sortir à court terme. Les observateurs tablent sur un recul d'environ 2% du PIB cette année.

La politique, un facteur clé

Le président Recep Tayyip Erdogan a de son côté accusé "l'Occident, à commencer par les Etats-Unis" de mener "une opération pour acculer la Turquie". "Nous avons le devoir de discipliner les spéculateurs sur les marchés", a-t-il ajouté, tout en souhaitant une nouvelle fois que la Banque centrale baisse ses taux d'intérêt afin de peser sur l'inflation. Des propos peu enclins à rassurer les investisseurs et qui ravivent les doutes sur la réelle indépendance de l'institution monétaire.

Rappelons qu'en juillet dernier, le président turc s'est octroyé le pouvoir de ses membres et a désigné son gendre Berat Albayrak en tant que ministre des Finances.

Pour Frank Vranken, stratégiste en chef de Puilaetco Dewaay, les élections locales qui auront lieu ce dimanche sont un facteur clé. "Le scénario le plus optimiste pour l'économie pourrait être une victoire de l'AKP (le parti d'Erdogan, NDRL) et ensuite un grand exercice pour réduire le déficit public et calmer les marchés en demandant éventuellement l'aide du Fonds monétaire international", estime le stratégiste. Le pire scénario reviendrait à une défaite de l'AKP qui entraînerait des mesures de marché hostiles comme la prise de contrôle des capitaux.