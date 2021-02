Powell apaise les craintes des investisseurs, le Dow rebondit

La Bourse US a clôturé en ordre dispersé mardi, les indices se reprenant après les déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a écarté l'éventualité d'une modification plus rapide que prévu de la politique monétaire américaine et minimisant les risques de flambée inflationniste. Le Dow Jones a pris 0,05% à 31.537,35 points, tandis que le S&P 500 a avancé de 0,13% à 3.881,37 points. Seul le Nasdaq a terminé dans le rouge, perdant 0,50% à 13.465,20 points, toujours lesté par Tesla qui a reculé de 2,19%. Apple a cédé 0,11% et Microsoft 0,53%. A l’inverse, Amazon a pris 0,43%, Google 0,29%, Intel 0,68%, Facebook 2,12% et Netflix 2,32%.