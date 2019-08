Powell laisse la porte ouverte à une baisse de taux

Patience. Ce mot à présent retiré de la communication officielle de la Réserve fédérale américaine (Fed) n’a, semble-t-il, pas encore disparu de l’esprit de son président Jerome Powell. En témoigne le discours ambigu qu’il a donné ce vendredi lors du traditionnel symposium économique à Jackson Hole. " Nous avons beaucoup d’expérience dans le suivi des évolutions macroéconomiques typiques. Mais adapter l’incertitude de la politique commerciale à ce cadre est un nouveau défi , a-t-il reconnu. En principe, tout ce qui affecte les perspectives d’emploi et d’inflation pourrait également influer sur l’orientation appropriée de la politique monétaire (…). Il n’y a cependant aucun précédent susceptible de guider la réponse de la politique monétaire à la situation actuelle. "

Le grand argentier américain a également souligné que depuis la réunion de la Fed fin juillet, l’actualité fut "mouvementée". Et de pointer, entre autres, les mauvais indicateurs en Chine et en Allemagne, la probabilité accrue d’un Brexit, ou encore la dissolution du gouvernement italien. Sans oublier, bien sûr, le regain de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.