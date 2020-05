Powell plonge Wall Street dans le rouge

La Bourse US a clôturé dans le rouge ce mercredi après que le président de la Fed a livré ses perspectives sur l'économie américaine et les dégâts causés par le coronavirus. Le Dow a reculé de 2,17% à 23.247,97 points. Le Nasdaq a baissé de 1,55% à 8.863,17 points. Le S&P 500 a perdu 1,75% à 2.820 points. Jerome Powell a prévenu que les dommages de la pandémie sur la première économie mondiale pourraient être "durables", ce qui justifie selon lui des plans d'aides d'urgence "coûteux" mais incontournables pour éviter une profonde récession. A ce jour, le Congrès a fourni quelque 2.900 milliards de dollars de soutien budgétaire aux ménages, aux entreprises, aux prestataires de soins et aux Etats et collectivités locales.