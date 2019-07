Premier jour des actions suisses sans passeport

Les actions suisses se négocient pour la première fois sans la reconnaissance européenne, suite à un bras de fer entre la Suisse et l’Union européenne. Plusieurs plateformes européennes ne proposent plus de transactions sur les actions suisses.

Car la situation actuelle avec les actions suisses résulte d’un bras de fer entre l’Union européenne et la Suisse pour l’équivalence européenne de ces valeurs. Jusqu’au 30 juin, les titres suisses ont bénéficié de cette équivalence. Mais celle-ci a expiré faute d’accord. Cette équivalence permettait aux investisseurs suisses et européens de négocier les titres dans les deux régions sans barrière. Grâce à celle-ci, un tiers des transactions sur les actions suisses ont eu lieu en Europe. Mais désormais, les actions suisses ne peuvent plus être négociées qu’en Suisse, à travers un courtier reconnu.