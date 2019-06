Première séance de juin très volatile (Débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont mal commencé la première séance de juin, la dégradation rapide des relations commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires continuant d'alimenter les craintes de ralentissement de l'économie mondiale. Toutefois, à quelques minutes de la clôture, les marchés ont inversé la tendance . À Paris, l'indice CAC 40 a pris 0,65%. À Francfort, le DAX a avancé de 0,56% et à Londres, le FTSE de 0,32%. L'indice Euro Stoxx 50 de la zone euro a pris 0,51%, et le Stoxx 600 0,39%.