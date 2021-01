Première semaine de 2021 conclue sur des records

La Bourse de New York a ignoré les mauvais chiffres de l'emploi américain, qui rendent toutefois plus probable la nécessité d'un nouveau soutien économique, et clôturé vendredi sur des records une première semaine 2021 riche en événements. Le Dow Jones a avancé de 0,18% à 31.097,97 points, un nouveau record après celui de la veille. Le Nasdaq a grimpé de 1,03% à 13.201,98 points, un nouveau sommet. Le S&P 500, gagnant 0,55% à 3.824,68 points, a aussi affiché un plus haut.