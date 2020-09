Premiers pas réussis en bourse pour Nyxoah

Les investisseurs attendaient de pied ferme l'arrivée en bourse de la medtech fondée en 2009 et présentant une capitalisation boursière d'environ 413 millions d'euros . L'offre avait été sur-souscrite, poussant la pépite de Mont-Saint-Guibert a émettre 12% d'actions supplémentaires.

Encore trop risqué pour certains analystes

Pourtant, les spécialistes des produits d'investissement ne se sont pas montrés franchement enthousiastes sur la valeur. En début de semaine, les analystes de la revue "L'Investisseur" épinglaient le fait que "Nyxoah travaille actuellement sur un appareil qui n’a pas encore fait ses preuves, ce qui est risqué. L'action est donc un pari sur le succès des études en cours". Chez "L'Investisseur", on a donc remis le pari à plus tard en plaçant le curseur sur le titre Nyxoah à 4, soit son échelon le plus élevé dans l'analyse de risque d'une valeur.