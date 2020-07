Prises de bénéfice sur Argenx | Cofinimmo ne connait pas la crise

La biotech a vu ses frais de recherche et de développement plus de doubler en un an, tandis que la société immobilière confirme une augmentation de son dividende.

Outre AB InBev, GBL, Ontex et Telenet, deux autres sociétés belges ont présenté leurs résultats pour le deuxième trimestre ce jeudi: Argenx (en avant-bourse) et Cofinimmo (après-bourse).

Argenx – qui compte commercialiser son premier traitement, l'efgartigimod, aux États-Unis l'année prochaine – a fait état d'une perte opérationnelle de 201,4 millions d'euros au premier semestre 2020 contre -54,5 millions un an auparavant. En cause notamment des frais de recherche et de développement qui ont plus que doublé, passant de 78,3 à 171,7 millions d'euros. En réaction, le titre a lâché 6,29% en bourse.