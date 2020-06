Prises de bénéfices (débriefing actions européennes)

Après deux séances de hausse qui ont permis aux actions européennes de grimper de plus de 4% d'après l'indice EuroStoxx 50 des plus grandes capitalisations de la zone euro, les investisseurs ont opté pour des prises de bénéfices jeudi.

Un certain regain d'inquiétudes à propos du coronavirus a envahi les marchés après des informations sur de nouvelles contaminations en Chine et la publication de chiffres inquiétants sur la propagation du virus aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie du sud-est.