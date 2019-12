Prises de bénéfices et attentisme dominent l'Europe (débriefing actions européennes)

Bis repetita. Les principaux indices actions ont clôturé dans le rouge ce mardi en Europe, les investisseurs privilégiant une nouvelle fois l’attentisme avant les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Les rumeurs d'un possible report de nouvelles taxes américaines sur des produits chinois – qui doivent être décidées le 15 décembre prochain – ont toutefois permis aux indices de réduire quelque peu leurs pertes en seconde partie de journée.

Le CAC 40 est le seul indice européen à avoir terminé en hausse (+0,18%), tandis que le Dax allemand et le Footsie britannique ont respectivement cédé 0,27% et 0,28%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté lâché 0,26%, sous le poids de ses valeurs télécoms (-0,89%), et des secteurs des loisirs (-0,64%) et de l'alimentation (-0,64%).