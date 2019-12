Profit warning pour Unilever, Airbus en hausse (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a lâché 0,39%. Le Footsie britannique a terminé inchangé et le DAX allemand a reculé de 0,87%.

L'indice EuroStoxx 50 a diminué de 0,73%, le FTSEurofirst 300 de 0,58% et le Stoxx 600 0,73%.

Les valeurs du secteur immobilier en Grande-Bretagne ont reculé après leur bond des derniers jours grâce à l'"effet Johnson", les craintes que la paralysie du secteur se poursuive en raison d'une sortie abrupte de l'UE s'étant ravivées. British Land a cédé 4,37% et Barratt 2,04%.

Unilever a perdu 6,53%. Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des produits d'entretien a publié des chiffres de ventes moins bons qu'attendu, avertissant qu'il manquerait ses objectifs pour 2019. Les analystes de RBC Europe ont déclaré que les nouvelles perspectives impliquent que la croissance au quatrième trimestre sera la plus faible pour la société depuis plus d'une décennie.