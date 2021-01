Prosus s'envole, le secteur aérien plonge (débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a cédé 1,57% proche d'un plus bas d'un mois. À Francfort, le Dax a perdu 1,66% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,84%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro a reculé de 1,37% et le Stoxx 600 de 0,83%.

Le repli des valeurs européennes a touché en premier lieu les secteurs les plus exposés aux effets de la pandémie: l'indice Stoxx du transport et du tourisme a cédé 1,88% et celui des banques 2,96%. Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair et IAG ont perdu de 3,25% à 7,65%.