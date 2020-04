"Proximus a de quoi attirer les investisseurs" (+débriefing actions belges)

Le Bel 20 a démarré la journée sur une nette baisse (-2,24%) avant de connaître une nouvelle séance en forme de montagnes russes. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a clôturé sur un repli de 2,14% à 2.839,42 points. Seules trois valeurs ont terminé en hausse: Colruyt (+5,42% à 51,94 euros), UCB (+2,99% à 81,36 euros) et Telenet (+1,53% à 27,86 euros).

Le holding Ackermans & van Haaren (-2,36% à 115,90 euros) a décidé de reporter intégralement le bénéfice de l’exercice 2019 en raison de la crise actuelle. Le conseil d’administration évaluera l’opportunité d’un dividende intermédiaire au cours du dernier trimestre 2020 au plus tard. Une "bonne décision" selon certains analystes.

Le titre Aperam a de son côté lâché 3,84% à 18,54 euros. Le groupe industriel a décidé de différer le démarrage du programme de rachat d'actions de six mois, tout en conservant les dividendes annoncés. "Aperam est bien positionné avec un bilan solide et de fortes capacités de réduction des coûts, mais l'environnement de marché actuel est très sombre et la visibilité est très faible", souligne Frank Claassen, analyste chez Degroof Petercam. Sa recommandation reste à "conserver" mais son objectif de cours passe de 28 à 23 euros.