Proximus et Telenet sonnées par un broker | Greenyard tient le coup (+briefing)

La morosité perdure sur les places boursières en Europe à cause des tensions commerciales. Telenet perdait plus de 5% en début de séance.

• Euronext Bruxelles

Les deux valeurs télécoms du Bel 20 sont sous pression. Telenet perd plus de 5% et Proximus plus de 4%. Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur les deux valeurs conseillant même de vendre Proximus.