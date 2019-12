Proximus ex-dividende, Colruyt délaissé (Débriefing actions belges)

Proximus a coté ex-dividende intérimaire, tandis que Colruyt a été délaissé alors que les investisseurs ont privilégié les titres plus risqués.

La Bourse de Bruxelles a repris le chemin de la hausse après une information de Bloomberg affirmant, à l'appui de sources non identifiées, que les Etats-Unis et la Chine se rapprochaient d'un accord de "phase 1" sur le commerce. Le Bel 20 a pris 1,29 % à 3.890,83 points.

Les investisseurs se sont tournés vers les actifs à risque. Dans ce contexte, Umicore a repris 3,59%, en s'adjugeant la plus forte hausse du Bel 20, et Aperam 1,87%. Les valeurs bancaires ont également rebondi. KBC a avancé de 1,69% et ING de 2,06%.