Proximus fait fi de la mauvaise note de Barclays (+débriefing actions belges)

L'action Proximus a gagné 2,69% à 21,78 euros malgré les commentaires peu élogieux de Credit Suisse. Le broker pense que le leader du marché en Belgique traverse une période de plus en plus difficile. "Nous estimons que le nombre total de nouveaux clients quadruple play n'a augmenté que de 10% au quatrième trimestre, contre 16% au troisième trimestre et 40% un an plus tôt", explique l'analyste Paul Sidney. Son objectif de cours passe de 22 à 19 euros. Son conseil reste à "sous-performer".