Proximus sous son prix d'introduction en bourse

Proximus revient pour la deuxième fois de son histoire sous son prix d'introduction en bourse. Concurrence accrue et craintes pour le dividende ont pesé.

Le titre Proximus est revenu sous son prix d'introduction en bourse . L'action a été mise sur le marché le 22 mars 2004, au prix de 24,50 euros. Elle n'en vaut plus désormais que 16,48 euros, soit une baisse de 33%.

Le 10 janvier 2014, Dominique Leroy reprend la tête de Proximus et va permettre au titre de retrouver un profil haussier. Seize mois après cette date, l'action touche un plus haut historique à 35,7 euros en février 2015, mais elle ne parvient pas à dépasser ce sommet par la suite. En 2018, le titre a souffert de la volonté du ministre de l'agenda numérique, des télécommunications et de la Poste de l'époque, Alexander De Croo, d'ouvrir le marché à un quatrième opérateur télécom pour faire baisser la facture finale des consommateurs.