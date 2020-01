Proximus trébuche à cause de JPMorgan (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a finalement limité son recul après les derniers développements de la crise entre l'Iran et les Etats-Unis. Après avoir perdu jusqu'à 0,93% en début de séance, le Bel 20 a clôturé en léger repli (-0,10%). Les investisseurs ne semblent pas entrevoir de répercussions du conflit entre Iraniens et Américains sur les affaires des sociétés cotées sur le marché belge, les prix pétroliers ayant retrouvé leur niveau de mardi, après un bond de 5% dans les échanges asiatiques durant la nuit de mardi à mercredi.

L'indice vedette de la Bourse de Bruxelles est néanmoins à la traîne en Europe. Et pour cause: Proximus (-3,80%) a subi le plus net revers du jour. JPMorgan a abaissé sa recommandation sur l'opérateur télécom à "vendre", contre "conserver" auparavant. En outre, la banque d'affaires américaine a réduit son objectif de cours à 24 euros au lieu de 25 euros précédemment. Selon les données compilées par Bloomberg, un seul analyste conseille d'"acheter" Proximus, contre neuf recommandations de "conserver" le titre et treize avis à "vendre". La note de JPMorgan semble avoir décidé plusieurs investisseurs à se défaire de l'action du groupe belge car le volume de transactions sur cette valeur a été particulièrement élevé au regard des échanges des jours précédents.