Puma et Adidas défient le coronavirus (Débriefing actions européennes)

Les principales bourses européennes ont terminé en hausse ce mercredi, les investisseurs semblant rassurés, au moins pour le moment, par la diminution du nombre de nouveaux cas journaliers de coronavirus et par la perspective de nouvelles mesures de soutien économique. La faiblesse de l'euro face au dollar a également soutenu les marchés du Vieux Continent.

À Paris, l'indice CAC 40 a gagné 0,9%. À Francfort, le Dax a pris 0,79% et à Londres, le FTSE s' est octroyé 1,02%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro a avancé de 0,75% et le FTSEurofirst 300 de 0,76%. Le Stoxx 600 a pris 0,83% à 433,90 points, un niveau historique.

Les équipementiers sportifs Adidas et Puma ont progressé après leurs résultats malgré avoir annoncé un impact du coronavirus sur leurs ventes. Puma a gagné 11,33% car ses résultats ont battu les attentes des analystes. Adidas a pris 2,54% malgré avoir indiqué que son activité en Chine a reculé de 85% par rapport à il y a un an. Une même réaction du marché semble toucher les sociétés après l'annonce de leurs résultats. Kering avait grimpé le jour où le groupe avait annoncé la fermeture de la moitié de ses magasins dans l'Empire du milieu à cause du virus, et Pernod Ricard avait progressé après avoir averti sur ses résultats.

Man Group a avancé de 9,1%. Exane BNP Paribas a relevé sa recommandation à "surperformer" contre "neutre" précédemment, car le courtier voit un potentiel de hausse pour le titre après une faiblesse en 2019.

HelloFresh a gagné 2,74% et touché un record historique après l'annonce de son concurrent Blue Apron en grande difficulté, qui envisage de vendre son activité.

Deutsche Telekom a pris 4,15%. Le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 6,4% à 80,5 milliards d'euros et un bénéfice de 3,9 milliards d'euros qui a lui bondi de 80%, des résultats inédits pour l'opérateur télécom allemand.

Au rayon des baisses, Atos a perdu 3,65% après la publication d'un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux attentes.